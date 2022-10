Mindestens 35 Tote nach Anschlag auf Privatschule in Kabul

Kabul – Bei einem Bombenanschlag auf eine Privatschule in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. 82 weitere wurden bei der Explosion am Freitagmorgen verletzt. Das teilte die UNO-Mission in Afghanistan am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Nach Angaben des betroffenen Kaaj Higher Educational Centers bereiteten sich die Schüler und Schülerinnen auf die Aufnahmeprüfung an der Universität vor.