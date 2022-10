Menschenbilder in diversen Varianten vor dem Landestheater

Innsbruck – Als am Vorplatz des Landestheaters anhand von 25 im Kreis gestellten Fotobänken kommt – nach zwei Jahren Pause – die heurige Leistungsschau der Tiroler BerufsfotografInnen daher. „Menschenbilder“ ist diesmal das Thema, das in handwerklich höchster Perfektion in diversen Varianten vom idyllischen Hochzeitsbild bis zum rasanten Sportbild und Porträt ausgereizt wird.