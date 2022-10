Amtsmissbrauch: Tiroler Fahrschule im Visier der Justiz

Der Inhaber, der Ex-Standortleiter und zwei einstige Sekretärinnen einer bekannten Tiroler Fahrschule mussten sich gestern am Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Grund: Nach dem ersten Lockdown war die Fahrschule laut Staatsanwaltschaft ab Mai 2020 mit einer verkürzten Fahrschulausbildung durchgestartet. Obwohl somit die Unterrichtsstunden nur teils wie vorgeschrieben im Präsenzunterricht geleistet wurden, wären trotz Heim-Selbststudiums ordnungsgemäße Ausbildungen im Führerscheinregister bestätigt worden.

Vor Richterin Andrea Steffan wollte sich der Standortleiter an die Prüfungsmodalitäten nicht mehr erinnern und betonte mehrfach, dass er nur umgesetzt habe, was ihm von der Unternehmenszentrale angeschafft worden war. Der Inhaber war sich indes nicht einmal sicher, in welcher Gesellschaftsform er firmiert. Verteidiger Clemens Telser führte aber aus, dass es seinerzeit gleich zwei Schreiben gegeben hatte, die die Vorgangsweise als nicht verboten erklärt hatten. Eines stammt vom Verkehrsministerium, das andere von der zuständigen Fachgruppe der Bundeswirtschaftskammer. Zur Einvernahme eines Vertreters der Unternehmensleitung wurde vertagt.