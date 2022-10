Alpenweite Zählung: Bartgeier breiten sich in Tirol aus

Bartgeier erkennt man an ihrer imposanten Größe und an den keilförmigen Schwanzfedern. Im Bild ist ein ausgewachsener Vogel.

Matrei i. O., Mittersill, Innsbruck – Wer am 8. Oktober in den Bergen unterwegs ist, sollte den Blick öfter einmal nach oben richten. Es könnte nämlich sein, dass ein Bartgeier zu sehen ist. Sollte das der Fall sein, dann bittet Matthias Lehnert, diese Sichtung unter bartgeier@hohetauern.at zu melden. Lehnert ist Leiter des Greifvogel-Projekts im Nationalpark Hohe Tauern. Bei ihm laufen alle Meldungen zusammen, nicht nur aus dem Bereich des Nationalparks, sondern aus ganz Österreich.

„Den Bartgeier-Zähltag gibt es seit 2006, und die eingehenden Informationen helfen uns dabei, einen Überblick zu gewinnen, wo sich die Vögel überall aufhalten und wohin sie fliegen.“ Zwar sind viele Exemplare nach wie vor im Nationalparkgebiet, also in Osttirol, Oberkärnten und Salzburg, zu sehen – doch das verändert sich langsam, berichtet der Experte. „In den letzten Jahren hat es auch immer wieder Sichtungen in Nordtirol gegeben.“ So wurde im Ötztal ein Geierpaar gesehen. Auch in den angrenzenden Gebieten der Schweiz und Südtirols sind die Aussichten gut, ebenso wie etwa in der Arlberg-Region.