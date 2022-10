Ein meisterliches Stelldichein in gleich drei Sportarten

🔴 Telfs: Während die Eishockey-Vereine aus Innsbruck und Kitzbühel schon an Fahrt aufgenommen haben, beginnt die Eiskunstlauf-Saison am Wochenende in der IceSportArena Telfs so richtig. Denn am Samstag (ab 15.30 Uhr, Kurzprogramm) und Sonntag (ab 13 Uhr, Kür) werden die Tiroler Meister im Eiskunstlauf gesucht. Neben den Erwachsenen-Wettkämpfen ist auch der Tiroler Nachwuchs gefordert.