Abt-Tuning für Cupra Fermentor: Gas geben, bis der Abt kommt

Von der limitierten Sonderserie des Cupra Formentor VZ5 kommen nur 30 Stück nach Österreich. Abt-Tuning ist für alle – auch nachträglich – möglich. © Cupra

Von Stefan Pabeschitz

Spielberg – Schon vor dem feinen 5-Zylinder-Triebwerk aus Audi-Beständen für den Formentor hatte sich Cupra auch den Konzern-Haus- und-Hof-Tuner Abt an Bord geholt: Die erste Kooperation mit dem Allgäuer Leistungs-Spezialisten mündete 2018 in der Nacheichung des Ateca von 300 auf 350 PS. Im Vorjahr verpasste der dem 4-Zylinder-Formentor knackige 370 statt der serienmäßigen 310 PS. Jetzt ist das Spitzenmodell VZ5 mit original schon recht ansehnlichen 390 Pferden dran. Daraus werden dadurch 450, womit sich Cupra auf Augenhöhe mit den RS4- und RS5-Modellen von Audi begibt. Auch beim Sprint herrscht jetzt Gleichstand: In 3,9 Sekunden fällt der erste Hunderter, ein zweiter geht sich locker aus, 30 km/h vor dem dritten wird abgeriegelt.

Wie bei Abt üblich, beeinträchtigen die Eingriffe die Werksgarantie nicht – sie bleibt vollständig erhalten. Bestellt werden kann das Package – auch als Nachrüst-Kit für bereits zugelassene Formentors – bei jedem Cupra-Händler. Fünfzehn davon in ganz Österreich werden die Abt-Modelle künftig auch in ihren Schauräumen präsentieren. Verändert werden abgesehen von der Leistung auch die Schaltlogik in den Fahrmodi Sport und Cupra sowie die Kennlinie des Gaspedals – der Powerabruf wird dort linear über den gesamten Pedalweg angelegt.

Im direkten Vergleich auf dem Red-Bull-Ring ist die Leistungsabgabe tatsächlich beeindruckend – noch mehr aber die Souveränität, mit der die Power auf den Asphalt gepresst wird. Das Torque-Splitter-Differential an der Hinterachse verteilt die Kraft immer maximal, wo andere es nur mit Effizienz machen. Auch das früher stattfindende Runterschalten beim Bremsen macht einen gewaltigen Unterschied, weil am Kurvenausgang so immer der richtige Gang eingelegt ist und das Rausbeschleunigen noch präziser und prompter passiert.