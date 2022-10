WSG hat Rekordmeister Rapid zu Gast: „Wir verspüren positiven Druck“

Der jüngste 4:1-Sieg beim LASK hatte zuletzt jedenfalls für eine entspannte Länderspielpause im Gernot-Langes-Stadion gesorgt. „Jeder, der täglich mit der Mannschaft arbeitet, weiß, dass solche Highlights immer extrem pushen und extrem helfen“, betont Silberberger mit dem Bick auf zwei „starke Trainingswochen“. Mit Selbstvertrauen geht nun einmal vieles leichter von der Hand. Und auch personell hat die Pause den Tirolern durchaus gutgetan, denn lediglich Stefan Skrbo und Osarenren Okungbowa fehlen, der Rest (auch die Slowenen Sandi Ogrinec und Zan Rogelj) ist wieder einsatzbereit. Vorne scheinen die formstarken Lautaro Rinaldi als auch Nik Prelec gesetzt, Tim Prica könnte daher ein Platz auf der Tribüne winken. Auch die Frage, ob die WSG defensiv mit einer Dreier- oder einer Viererkette agieren wird, ließ der Wörgler Trainer gestern unbeantwortet. „Ich behalte die Karten bei mir“, sagte Silberberger. Recht hat er. Schließlich konnte der „Silbi“ zuletzt auch LASK-Trainer Didi Kühbauer überraschen. So soll es im besten Fall auch dem bei Rapid angezählten Ferdinand Feldhofer gehen. „Wenn wir so auftreten wie beim LASK, können wir sie überall erwischen. Wenn wir so spielen wie gegen den WAC (1:3, Anm.), dann werden sie uns überall erwischen“, weiß Silberberger um die Bedeutung der Tagesverfassung.