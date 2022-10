BMW ökologisiert Produktion: Grün nach bayerischer Art

Wien – Wer meint, die große Wende wäre allein die Elektromobilität, irrt – tatsächlich findet sie in viel größerem Ausmaß in der Ökologisierung der Produktion statt. Praktisch jeder Automobilhersteller arbeitet bereits an der nachhaltigen Umstellung seiner Fertigung. BMW nimmt diesen Auftrag ernst – die Bayern sehen ihren Premiumanspruch auch beim Umweltbewusstsein als Herausforderung für die Spitzenposition. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in der Lieferkette um 20 Prozent reduziert werden, in der Produktion selbst um 80, in der Nutzungsphase der Fahrzeuge um 50. Ein ehrgeiziger Plan, an dessen Ausführung bereits eifrig gearbeitet wird.