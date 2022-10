Astra darf als Erstes mit dem Kürzel GSe vorfahren

Wien – Schon vor einigen Tagen hatte Opel durchblicken lassen, das Kürzel GSe wieder aufleben zu lassen. In der Vergangenheit kürten die Rüsselsheimer dynamische Modelle mit dieser Abkürzung – so soll es auch in der Zukunft wieder sein, wenngleich unter veränderten Bedingungen. Denn Opel hebt das „Elektrische“ bei den zu erwartenden GSe-Modellen hervor. Jedoch wäre es verfehlt anzunehmen, die Marke würde jetzt nur vollelektrische Fahrzeuge mit dem GSe-Stempel versehen. Denn schon der erste Vertreter der Submarke wird ein Plug-in-Hybrid sein, also durchaus noch auf die Vorzüge eines Verbrennungsmotors zurückgreifen.