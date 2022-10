Ein Auftakt nach Maß

Innsbruck – Hart kämpfen mussten die heimischen Volleyballer nur im ersten Satz (26:24). Da wehrten sich die Hartberger mit allem, was möglich war. Doch mit Fortdauer des Spiels bekamen die Dunkelblauen den Gegner in den Griff. Die Sätze zwei (25:16) und drei (25:18) gingen ohne große Mühe an die Truppe von Headcoach Stefan Chrtiansky. Auch wenn der Trainer-Fuchs noch nicht ganz damit zufrieden war, was ihm seine Volleyballer präsentiert hatten: „Das Spiel war okay. Man sieht schon noch, dass es Abstimmungsprobleme gibt. Das wird etwas dauern.“