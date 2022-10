Schwaz blieb auf Verliererstraße

An der zuletzt in der Kritik stehenden Offensive lag es aber nicht: 30 Tore hatte Schwaz in der bisherigen Saison bisher nämlich noch nie erzielt. Insbesondere Sebastian Spendier konnte mit zwölf Treffern einen Top-Wert vorweisen. Weil vor allem in der ersten Spielhälfte die Deckungsarbeit zu wünschen übrig ließ, konnte sich die Truppe von Trainer Klaus Hagleitner davon nichts kaufen.