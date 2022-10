Brutaler Streit mit Pfefferpistole und Messerattacke in Innsbruck

Innsbruck – Zu einer brutalen Auseinandersetzung in einer Innsbrucker Wohnung musste am Samstagnachmittag die Polizei anrücken: Laut deren Meldung war es gegen 13 Uhr zu einem Streit zwischen einem 44-Jährigen und einem 35-Jährigen, beides Österreicher, gekommen. Laut Exekutive ging es dabei wohl um Geldschulden.

Nach verbalen Anschuldigungen und Beleidigungen wurde der 44-Jährige rabiat: Er schoss seinem Gegenüber mit einer Pfefferpistole zwei Mal ins Gesicht und attackierte ihn schließlich mit einem Messer. Dabei verletzte er den 35-Jährigen schwer an der linken Hand und am linken Oberschenkel. Der Verletzte wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert und stationär aufgenommen. Den 44-Jährigen nahm die Polizei fest und überstellte ihn ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)