Burgenland-Wahlen: SPÖ baut Vorsprung in Gemeinden aus

Die FPÖ kam nur noch auf 3,0 Prozent (2017: 5,5 Prozent), die Grünen auf 0,9 Prozent (2017: 1,0 Prozent). Die NEOS kamen am frühen Abend auf 0,1 Prozent, die MFG auf 0,3 Prozent, Klartext auf 0,2 Prozent und sonstige Listen auf 3,6 Prozent. FPÖ-Chef Alexander Petschnig sprach in einer ersten Reaktion von einem "nicht optimalen" Ergebnis im Vergleich zu den Gemeinderatswahlen 2017. Damals seien die Freiheitlichen sowohl im Bund als auch im Land in der Regierung gewesen, was Auftrieb gegeben habe. Die Grünen freuten sich über 10,81 Prozent in Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), verpassten in anderen Gemeinden aber auch den Einzug. "Wir merken an den Ergebnissen, dass die Wahl wirklich in jeder Gemeinde einzeln entschieden wird", sagte Klubobfrau Regina Petrik zur APA.