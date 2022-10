Von Narzissmus bis Atmen: 10 Podcast-Tipps aus der „Gut zu wissen"-Reihe

Mehr als 80 Folgen der „Gut zu wissen"-Podcasts der Tiroler Tageszeitung wurden bisher aufgenommen. © iStockphoto

Von Vanessa Grill

Ob beim Duschen, Putzen, Busfahren oder Joggen ... Podcasts sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Knapp jede/r dritte ÖsterreicherIn lauscht mindestens einmal im Monat dem populären Audioformat. Beliebt sind bei den HörerInnen vor allem Wissenschafts-, Lifestyle- und Nachrichten-Genres.

Der Begriff Podcast setzt sich zusammen aus iPod (einem Abspielgerät für Audiodateien der Firma Apple) und dem englischen „Broadcast“ (Sendung). Bei einem Podcast handelt es sich also um eine Audiodatei, die als Stream oder zum Downloaden angeboten wird. Das Format an sich ist nichts Neues. Es existiert bereits seit mehr als 20 Jahren. Doch erst durch das Smartphone und der dadurch entstandenen Möglichkeit, immer und überall in ein spannendes Thema einzutauchen, konnten sich Podcasts einen Platz in der Medienwelt sichern.

Wer nur nach österreichischer Unterhaltung sucht, der hat mittlerweile die Qual der Wahl zwischen etwa 1500 heimischen Produktionen. Der Plafond ist noch lange nicht erreicht. Podcasts schießen weiter wie Schwammerl aus dem Boden. Nicht nur hierzulande.

An diesem Trend dürfte der US-Podcaster Steve Lee nicht ganz unschuldig sein. Er rief am 30. September 2014 zunächst den National Podcast Day ins Leben, um das Format einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Seine Mission ist geglückt. Der Tag wird mittlerweile international begangen. Podcasts sind aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und sie sind gekommen, um zu bleiben, sind sich Experten einig.

Seit Anfang 2021 kann auch bei uns reingehört werden. Zum Beispiel bei unseren Gut-zu wissen-Podcasts. Sie bieten informative Gespräche mit Experten und unterhaltsamen Gästen zu Wissens- und Alltagsthemen rund um Liebe, Psychologie, Gesundheit und Lebensstil. Nach eineinhalb Jahren blicken wir auf stolze 76.200 Downloads und Streams, 52.000 HörerInnen und knapp 8100 AbonnentInnen.

Jeden Sonntag um 8 Uhr steht ein neues spannendes Thema bereit. Abzurufen sind die „Gut zu wissen"-Podcasts hier auf tt.com oder bei Podcast-Anbietern (Von Spotify bis Apple Podcasts).

★ Tipp 1: Wie man eine Herbst-/Winterdepression erkennt und behandelt

Wenn es im Herbst und Winter dunkler und kälter wird, beginnt für Betroffene ein düsterer Zeitabschnitt: Es kann zu einer Winterdepression kommen, aus der man selbst nicht mehr herausfindet.

Sogar Kinder und Jugendliche können betroffen sein. Die Innsbrucker Psychotherapeutin Barbara Haid weiß, wie man eine Winterdepression erkennen kann und wie man aus dem Negativ-Sog wieder herauskommt.

★ Tipp 2: Diese Tiroler Kräuter helfen gegen typische Winterkrankheiten

Michaela Thöni-Kohler kennt sich in der heimischen Pflanzenwelt bestens aus. Die Zammerin erklärt, welche Tiroler Kräuter gegen Schnupfen, Husten, Halsweh und Winterblues gewachsen sind.

Mit ihren Tipps zur Anwendung und Verarbeitung der Wurzeln und Blüten ist man für den Winter bestens gewappnet.

★ Tipp 3: Warum wir Kälte für unsere Gesundheit brauchen

Frieren für die Gesundheit – das wird immer beliebter: Mit gutem Grund, wie ein Blick in Richtung Ganzkörper-Kältemedizin zeigt. Richtig angewendet, stimuliert Kälte das Immunsystem, hilft bei Gewichtsproblemen, Schmerzen oder Entzündungen und wird sogar bei Depressionen und Angststörungen eingesetzt.

In welchen Bereichen Kälte sinnvoll Anwendung findet, warum jeder Mensch anders reagiert und welche Nebenwirkungen es geben kann, erklärt der medizinische Leiter des Innsbrucker Stoffwechselinstituts, Wolf Dieter Bessing.

★ Tipp 4: Wie richtiges Atmen unser Wohlbefinden steigert

Die meisten Menschen atmen falsch, sagt Breathwork-Coach Frank Roser, nämlich zu flach und zu schnell. Wie wir unsere Atmung verbessern und im Alltag bewusst einsetzen können, erklärt der Experte.

Außerdem gibt er Einblicke in seine Breathwork-Sessions – eine Stunde mit bewusstem In- und und Exhalieren. Hört euch an, was dabei passiert ...

★ Tipp 5: Wie man Narzissten entlarvt und ihnen entkommt

Vielen sei gar nicht bewusst, dass sie sich in einer toxischen Beziehung befinden, sagt Renate Apollonia Mitterer. Die Leiterin der Selbsthilfegruppe für Betroffene von Narzissmus weiß, wovon sie spricht. Sie war selbst 30 Jahre lang mit einem Narzissten verheiratet.

Uns verrät die Tirolerin, wie man die selbstverliebten Persönlichkeiten erkennt, wie man sich von ihnen löst und warum Narzissmus nicht heilbar ist.

★ Tipp 6: Wie man sein Geld jetzt sinnvoll anlegen kann

In Zeiten von immer höheren Kosten ist es wichtig, sich seine Finanzmittel genau einzuteilen. Wer jetzt sparen oder anlegen will, sollte sich genau überlegen, ob sich das finanziell ausgeht.

Beatrix Puttinger, Konsumentenschutz-Beraterin bei der AK Tirol, erklärt, für wen alternative Sparformen oder risikoreichere Anlagen Sinn machen, warum man beim Krypto-Angeboten vorsichtig sein sollte, warum auch Gold oder Silber kein sicherer Anlage-Hafen sein muss und wie Kleinanleger vor dem Gesetz geschützt sind.

★ Tipp 7: Warum es nicht egal ist, womit wir unsere Haut pflegen

Schön soll sie sein, rein, jugendlich und prall: Unsere Haut. Dafür seifen, cremen, peelen wir und erreichen dennoch oft keine sichtbare Verbesserung. „Weniger ist mehr", sagt Genevieve Pakfeifer. Sie hat vor zwei Jahren ein Unternehmen für Naturkosmetik gegründet und sich nicht erst seitdem mit Inhalts- und Wirkstoffen von Pflegeprodukten auseinandergesetzt.

Mit uns spricht die Tirolerin darüber, was keinesfalls auf unsere Haut sollte, warum Augencremen überflüssig sind und ob die hochgepriesene „Wunderwaffe" Hyaluron tatsächlich Falten den Kampf ansagt.

★ Tipp 8: Wie man mit der Kraft der Gedanken Herausforderungen meistert

„Mentaltraining ist nicht nur etwas für Spitzensportler", sagt Mental-Coach Axel Mitterer. Die Stärkung des Selbstwerts, Leistungssteigerung und das Erreichen von Zielen seien schließlich Benefits für alle.

Warum positives Denken solche Auswirkungen hat und welche Methoden sich ganz einfach in den Alltag integrieren lassen, verrät der Tiroler Experte.

★ Tipp 9: Was der Klimawandel mit unserer Gesundheit macht

Seit Jahrzehnten steigen Temperaturen und Ozonbelastung: Das hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie der Innsbrucker Umweltmediziner Heinz Fuchsig weiß.

Er erklärt in unserem Podcast, warum das auch für die Wirtschaft eine Katastrophe ist, welche Herausforderungen auf die Medizin noch zukommen, warum es jetzt vermehrt zum so genannten „Gewitter-Asthma" kommt und was der Klimawandel mit unserer Psyche macht.

★ Tipp 10: Wie wir nach Seitensprüngen Wege aus der Beziehungskrise finden

Viele Beziehungen kommen an den Punkt, wo ein Partner fremdgeht und den anderen „betrügt". Ist das Vertrauen erst einmal gebrochen, ist der Weg zurück schwer.

Im „Gut zu wissen"-Podcast erzählt Paartherapeut Bernhard Moritz, wieso wir fremdgehen, ob wir es unbedingt beichten müssen und wie wir Beziehungen wieder reparieren können.