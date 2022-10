Richtungswahl in Brasilien: Lula in Umfragen vor Bolsonaro

Brasilia – Jüngsten Umfragen zufolge könnte Brasiliens Ex-Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva bei den Wahlen am heutigen Sonntag schon in der ersten Runde als Sieger hervorgehen. Mehrere Meinungsforschungsinstitute sehen den Herausforderer des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro mit etwa 50 Prozent der abgegebenen Stimmen klar vorn. Bolsonaro hat im Vorfeld Befürchtungen geweckt, er könnte das Ergebnis der Wahlen nicht akzeptieren.

„Ich muss jetzt optimistisch sein, mir bleibt nicht mehr viel zu tun, um die nötige 50 Prozent plus eine Stimme zu erreichen", sagte Lula am Samstag vor Reportern. Der linke Ex-Präsident will zurück an die Macht und fordert den ultrakonservativen Amtsinhaber heraus. Die Furcht vor einer Rückkehr des Hungers ist eines der bestimmenden Themen bei der Abstimmung. Rapide steigende Lebenshaltungskosten und die Folgen der Corona-Pandemie gefährden die Versorgung mit Nahrungsmitteln in einem Ausmaß, das vor einem Jahrzehnt unvorstellbar erschien.