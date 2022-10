Vermehrt VP-Unterstützung für Alexander Van der Bellen

Doch eine Woche vor dem Wahltag gibt es immer mehr prominente ÖVP-Politiker, die sich offen für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aussprechen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hat schon vor der Kandidatur Van der Bellens seine Sympathien für den Tiroler Kandidaten erkennen lassen. Eine Woche vor der Wahl spricht er sich offen für den Amtsinhaber aus. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich über seinen Wiederantritt freue“, so Platter am Sonntag in einem Posting in den sozialen Medien. Van der Bellen habe die Republik „mit ruhiger Hand, behutsamer Stimme und den richtigen Worten durch eine sehr schwierige Zeit geführt“ und sei in Österreich und international anerkannt. „Dabei ist er immer er selbst geblieben – ein Kaunertaler mit Handschlagqualität, Begeisterung für die Bergwelt und der notwendigen inneren Ruhe“, lobte Platter.