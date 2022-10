Promis im Schönheitswahn: Auf OP-Eingriff folgten Reue und Korrektur

Dezenter Ausschnitt für kleinere Brüste. Früher waren die Implantate bei Victoria Beckham noch ein deutlicher Blickfang. © imago

Innsbruck –Botox, Straffung und Implantate, diese drei Wörter gehören zur Promi-Welt wie der rote Teppich zur Gala, bei der die Stars mit ihrem Aussehen glänzen wollen. Allerdings gibt es eine Gegenbewegung. So mancher VIP will wieder einen Fuß auf einen natürlichen Boden bekommen und bereut, sich in die Hände eines Schönheitschirurgen begeben zu haben. Jene, denen es möglich war, machten ihre Eingriffe sogar rückgängig.

Linda Evangelista leidet sehr unter ihrem Schönheitseingriff. © Imago

Bekannt ist die Aussage von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham, die 2011 eröffnete: „Die Torpedo-Bazookas sind weg.“ So nannte die Frau von Ex-Fußball-Star David Beckham ihre großen Brüste, für die sie sich gleich mehrmals unters Messer gelegt hatte. Im Nachhinein gestand sie sogar, die Operation sei „ein Zeichen von Unsicherheit“ gewesen. Auch Model Chrissy Teigen ließ sich die Implantate ebenso wieder herausnehmen wie Crystal Hefner. Die Witwe des 2017 verstorbenen Playboy-Gründers Hugh Hefner unternahm diesen Schritt, weil sie auf der Suche nach dem wahren Ich ist – und aus Angst vor Krankheiten.

Sängerin Anastacia besiegte ihre Botox-Sucht und steht mittlerweile zu ihrem richtigen Alter. © imago

Durch den Schreck vor dem eigenen Aussehen wurden die Schauspielerinnen Courtney Cox und Cameron Diaz vom Botox-Saulus zum puristischen Paulus. „Es ging so weit, dass ich mich selber nicht mehr im Spiegel erkannt habe“, gestand „Friends“-Star Cox. Sie habe, sagt die 58-Jährige, mittlerweile alle Filler und Beauty-Eingriffe entfernen lassen. Seither genieße sie ihren natürlichen Look. „Das sind keine Falten, das sind Lachfältchen.“ Kollegin Diaz strahlt jetzt ebenfalls wieder auf natürliche Weise. „Botox veränderte mein Gesicht auf so seltsame Weise, dass ich mir sagte: ,Nein, so will ich nicht aussehen‘“, verriet sie. Heute steht die 50-jährige Schauspielerin zu ihrem Alter und geht sogar ungeschminkt zum Set. Sängerin Anastacia räumte sogar ein, süchtig nach dem Nervengift gewesen zu sein. Mittlerweile ist die 54-Jährige ein Ex-Botox-Junkie und will für immer die Finger davon lassen.

Jenifer Grey ließ ihre Nase operieren. Glücklich machte sie das Ergebnis nicht. © imago

Besser erst gar nicht Hand anlegen lassen sollen hätten Stars wie Ex-Model Linda Evangelista, die Schauspieler Mickey Rourke, Jennifer Grey und Jane Fonda. Sie alle eint nämlich, dass sie ihre Eingriffe bereuen. „Dirty-Dancing“-Star Jennifer Grey ließ sich kurz nach dem Film die Nase operieren und wurde dadurch völlig unkenntlich. „Ich ging als Berühmtheit in den OP-Saal und kam anonym wieder heraus.“ Der Hobby-Boxer Mickey Rourke sagte über seine OPs 2009: „Die meisten davon habe ich gemacht, um mein Gesicht durch den Sport wieder zu reparieren, aber ich geriet an den falschen Kerl.“

Mickey Rourke & Kim Basinger noch vor einer Reihe Schönheits-OPs. © imago

Die 85-jährige Klimaaktivistin Fonda, an der wohl nur noch wenig „echt“ ist, räumte mit 80 ein: „Ich wuchs mit der Illusion auf, dass ich dünn und hübsch sein muss, wenn ich geliebt werden will. Das führt auf lange Sicht zu jeder Menge Ärger.“ Von dem kann Evangelista ein Lied singen. Durch das Cool-Sculpting-Verfahren wollte sie sich Fettzellen in ihrem Körper reduzieren lassen, doch das bewirkte genau das Gegenteil. Erst im vergangenen Jahr ging sie mit dieser Beichte wieder an die Öffentlichkeit und gestand, sich seit der Operation versteckt zu haben. (su)