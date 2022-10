Sturm nach 3:0 bei Austria wieder erster Salzburg-Jäger

Sturm Graz hatte am Sonntag allen Grund zu jubeln.

Wien – Der SCR Altach hat am Sonntag in der 10. Runde einen wichtigen Sieg im Kellerduell der Fußball-Bundesliga im Innviertel eingefahren. Das bisherige Liga-Schlusslicht aus Vorarlberg gewann bei der SV Ried trotz 1:2-Rückstands zur Pause noch mit 3:2 und gab die Rote Laterne an das Team von Trainer Christian Heinle ab. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Austria Klagenfurt beim TSV Hartberg.