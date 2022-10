Paznaun trotzt weiter dem Fachkräftemangel

Landeck – Der erste Lehrlingstag an der Polytechnischen Schule Landeck diente vor allem einem Zweck: dem Hineinschnuppern und Lustmachen. Und das am besten auf einen der zwölf Paznauner Betriebe, welche die über 85 Schüler im Rahmen der Veranstaltung näher kennen lernen konnten. Dabei wurden verschiedene Lehrberufe vorgestellt sowie begleitende Möglichkeiten in der Region präsentiert.