Warnung für Tirol: Spaltensturzgefahr am Gletscher massiv erhöht

Gletscherspalten können zu lebensgefährlichen Abstürzen führen. Bergrettungen in ganz Tirol üben die Bergemaßnahmen in der Praxis. © Böhm

Innsbruck – Der Lawinenwarndienst Tirol machte am Sonntag auf die erhöhte Gefahr von Spaltenstürzen im Gletschergebiet aufmerksam. In großen Höhen liege ausreichend Schnee für den Saisonstart der Gletscherskigebiete, der warme Sommer habe aber viele Spalten freigelegt, die nun durch Neuschnee nur schwach überdeckt seien, so die Warnung.

Die Situation kommt für den Warndienst nicht überraschend. So hätten die Gletscher neuerlich ein schwieriges Jahr hinter sich. Viel Saharastaub und der extrem warme Sommer führten zu außergewöhnlichen Schmelzraten, so sei etwa auf der Pasterze zwei- bis viermal so viel Eis abgeschmolzen wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre, laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) habe die Eisdicke um 3,7 Meter abgenommen. Dadurch seien auf den Gletschern viele Spalten geöffnet worden worden oder nur noch dünn von Altschnee überdeckt, erklärten die Lawinen-Experten gestern.