etwaslaeuftfalsch in Tirol: Explizite Anklagen

Innsbruck – 27 Morde an Frauen wurden dieses Jahr (Stand: 26. September) in Österreich verübt, melden die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser. 2021 wurden 31 Femizide gezählt. Mit der Kampagne #etwaslaeuftfalsch thematisiert die Bozner Plattform Lungomare Gewalt an Frauen nun im öffentlichen Raum – auch mit durchaus expliziten Anklagen. Drei KünstlerInnen, Aldo Giannotti, Stefanie Sargnagel und Katerina Šedá, gestalteten dafür insgesamt fünf Plakatmotive. Nach einer Diskussionsrunde im März sind diese nun an Haltestellen, Werbetafeln und in öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Tirol zu sehen. #etwaslaeuftfalsch wurde im Rahmen der Förderschiene Kunst im öffentlichen Raum des Landes Tirol entwickelt.