Tiroler soll Australiens Radteam olympisches Gold bringen

Peter Leo (28) aus Fügen ist für das Trainingsprogamm des australischen Radnationalteams zuständig. In der Hand hält er den Ring, der das Schlafverhalten seiner Athleten analysiert. Leo trägt ihn ebenfalls.

Fügen – Er ist 28 Jahre jung, seit einem Jahr promovierter Sportwissenschafter und hat eine internationale Top-Karriere vor sich: der Zillertaler Peter Leo. In der heimischen Sportlerszene hat sich Leo durch seine effizienten Trainingsmethoden (u. a. beim Radteam Tirol) und wissenschaftliche Arbeiten bereits einen Namen gemacht. Nun ist er trainermäßig in die Champions League aufgestiegen. Peter Leo wurde aus einem Pool von über 50 Bewerbern weltweit zum Sportwissenschafter für das australische Nationalteam bestellt, das er auf Olympia 2024 in Paris vorbereiten soll.