"Verschreibung" von sozialen Angeboten beim Arzt wird weiter erprobt

Wien – In Zukunft sollen in immer mehr Arztpraxen nicht nur Medikamente, sondern auch soziale Angebote bei Einsamkeit, psychischer Belastung, Überforderung und finanziellen Notlagen "verschrieben" werden. Das im Vorjahr gestartete und vom Gesundheitsministerium geförderte "Social Prescribing"-Projekt in neun Ordinationen in Österreich wird nun ausgeweitet. Das teilte die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) mit, die untersucht, wie sich "Social Prescribing" in der Praxis umsetzen lässt.