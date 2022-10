Gemeindestraße in Aurach bei Kitzbühel nach Hangrutsch gesperrt

Aurach bei Kitzbühel – Nach einem Hangrutsch musste am Montag eine Gemeindestraße in Aurach bei Kitzbühel gesperrt werden. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte der Hang gegen 8 Uhr in der Früh in Bewegung geraten und bis auf die darunter liegende Straße abgerutscht sein. Ob Anwohner von dem Ereignis direkt betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Auf Fotos ist zu sehen, dass die Geröllmassen neben einem Gebäude abgegangen sind.