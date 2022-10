Zum Auszug aus Wohnung gezwungen: Neue Richtlinie gefragt

Innsbruck – Eine junge Mutter hat sich von ihrem Lebensgefährten getrennt – um sich und ihr Kind zu schützen, er war ihr gegenüber immer wieder gewalttätig geworden. Auf Anraten des Jugendamts verständigte sie die Polizei und beantragte eine einstweilige Verfügung zum Schutz vor Gewalt in Wohnungen, die inzwischen abgelaufen ist. Eine Verlängerung wurde laut der Frau vom Gericht abgelehnt, das es zu diesem Zeitpunkt keinen Grund für eine weitere Bedrohung sah. Nun möchte ihr Ex-Partner zurück in die städtische Wohnung, die beide gemeinsam gemietet haben. Laut geltendem Recht darf er das auch. Sie könnte ebenfalls dort bleiben, will das aber naturgemäß nicht – und ist deshalb unter Zugzwang.