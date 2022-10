Sanierung der Luegbrücke ab 9. Oktober: Es wird eng am Brenner

Die Luegbrücke ist seit Jahren ein Zankapfel in der Verkehrspolitik.

Innsbruck – Zwei mal fünf Tage wird die Luegbrücke ab Mitte Oktober wegen dringender Sanierungsarbeiten von Schlaglöchern nur einspurig befahrbar sein. Das gab die Autobahngesellschaft Asfinag am Montag bekannt. Die Arbeiten sind mit dem Land abgesprochen und beginnen abends am 9. Oktober. Vom 16. bis 21. Oktober sollen die Belagsanierungen dann fertiggestellt werden.

Die Vorgangsweise ist mit dem Land und der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck abgestimmt. Während der Bauarbeiten rechnen die Behörden wegen des Lkw-Transits mit Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Deshalb werden in dieser Zeit auch zusätzliche Lkw-Blockabfertigungen an der Grenze in Kufstein/Kiefersfelden durchgeführt.