Grünes Licht in Tirol: ÖVP und SPÖ verhandeln ab morgen über Koalition

ÖVP-Landesparteiobmann Anton Mattle und SPÖ-Chef Georg Dornauer traten am Montag nacheinander vor die Presse.

Innsbruck – Nach der Sitzung der ÖVP gab die Partei grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ. Diese beginnen bereits am morgigen Dienstag. Das wurde der Tiroler Tageszeitung aus Gremiumskreisen bestätigt.

ÖVP-Chef Anton Mattle gab die Entscheidung dann am frühen Abend vor Journalisten bekannt. Die Parteigremien haben seinen Vorschlag mitgetragen, sagte Mattle. In den bisherigen Gesprächen mit der SPÖ hätten sich keine „unüberwindbaren Hürden" herauskristallisiert. Es sei ein Weg gefunden worden, der „die Gemeinsamkeiten stark herausstreicht, um schnell ins Arbeiten zu kommen".

Vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde wollen Mattle und SPÖ-Chef Georg Dornauer den genauen Fahrplan für die Verhandlungen bekanntgeben. Bis zum 25. Oktober will der ÖVP-Obmann, dass die Regierung „idealerweise" steht. Am 30. Oktober steht die konstituierende Sitzung des Landtages am Programm.