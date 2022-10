Lkw kippte in Reith im Alpbachtal um: Lenker wurde eingeklemmt

Reith im Alpbachtal – Bei einem Bauernhof in Reith im Alpbachtal wurde am Montag im Schutt abgeladen. Dabei kippte der Lkw nach links um. Der 57-jährige Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Reith barg den Verletzten. Der Einheimische wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber "Heli 4" in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)