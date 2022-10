Zillertaler Bergpass wurde teurer, aber nicht für Kinder

Zillertaler Kinder können um 100 € den dritten Winter in Folge im ganzen Zillertal Ski fahren.

Mayrhofen – Der Zillertaler Bergpass wird auch heuer wieder für die Talbewohner als „Entgegenkommen wegen der Nachteile durch den Tourismus“ angeboten – wie Josef Reiter (Vorstand der Mayrhofner Bergbahnen) erklärt. Am 1. Oktober startete der Verkauf der Karte, die es als Winter-, Sommer und Ganzjahresvariante gibt. Mit einem Aufschlag von 65 Euro (Erwachsene) kann man die Skisaison am Hintertuxer Gletscher verlängern – und zwar ab sofort bis zum 15. Mai. Voraussetzung für den Kauf des Bergpasses ist eine Meldebestätigung über den Hauptwohnsitz im Zillertal. Laut Reiter sind die Kartenpreise um 9,7 Prozent angehoben worden. „Letztes Jahr gab es dafür keine Erhöhungen“, argumentiert der Seilbahner. Zudem blieben die Bergpasspreise für Kinder (100 € für die Wintersaison) und Jugendliche (200 €) unverändert. Das Angebot ziele vor allem auf Familien ab. So ist beim Kauf einer Wintersaisonkarte für ein Elternteil und Jugend- bzw. Kinderkarte der weitere Nachwuchs der Familie kostenlos mit dabei.