MPreis ausgezeichnet: Jährlich rund 1,5 Mio. Liter Diesel sparen

Täglich werden in einer eigens entwickelten Anlage in der MPreis Firmenzentrale in Völs rund 1300 Kilogramm grüner Wasserstoff erzeugt. Im Elektrolyseur wird Wasser mittels elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Sauerstoff wird in die Atmosphäre abgegeben, während der Wasserstoff als Treibstoff für die Lkw-Flotte und zur Energiespeicherung verwendet wird – die TT berichtete. Weiters wird die Abwärme der Elektrolyse im Produktionsbetrieb als Wärmeenergie wiederverwendet.