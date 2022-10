Österreichischer Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält Physik-Nobelpreis

Quantenphysiker Anton Zeilinger an der Fakultät für Physik der Universität Wien (Archivfoto aus dem Jahr 2015). © APA/HANS KLAUS TECHT

Stockholm – Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht unter anderem an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt.

Entgeltliche Einschaltung

Zeilinger, der unter anderem durch seine medienwirksamen Experimente zur Quantenteleportation in Innsbruck und Wien bekannt wurde, wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser für Pionierarbeiten in der Quanteninformation geehrt – unter anderem für Experimente mit verschränkten Photonen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Die drei Physiker hätten den von Albert Einstein als „spukhafte Fernwirkung“ abgetanen quantenphysikalischen Zustand, bei dem zwei verschränkte Teilchen wie von Zauberhand miteinander verbunden bleiben und ihre physikalischen Eigenschaften teilen, „aus der Theorie in die Praxis gebracht“, heißt es seitens des Komitees.

Zeilinger „sehr überrascht“

Er sei „sehr überrascht“ von dem Anruf gewesen, sagte Zeilinger in einer ersten Reaktion im Rahmen der Pressekonferenz in Stockholm. Der Begriff der „Teleportation“, mit dem Zeilinger oft verbunden wird, sei aber weit ab von dem bekannten Science Fiction-Trick aus „Raumschiff Enterprise“.

Zeilinger im September 201 bei einem Live-Experiment namens „Erstes interkontinentales Quanten-Videotelefonat“ in Wien. © APA/HANS PUNZ

Der am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis (OÖ) geborene Physiker gilt als Pionier der Übertragung von Quanteninformation zwischen Photonen. In diesem Bereich hat er in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Durchbrüche erzielt und Übertragungsrekorde aufgestellt. Diese Art der Informationsweitergabe sei zum Beispiel „fundamental wichtig zum Informationstransport in Quantencomputern“, sagte Zeilinger.

Er sei immer von Quantenmechanik fasziniert gewesen - „vom ersten Moment, an dem ich davon gehört habe“. Seine Zeit in Innsbruck bezeichnete der auch wissenschafts- und bildungspolitisch engagierte Forscher im TT-Interview im Jahr 2013 einmal als Gründerzeit. Hier habe er die Freiheit gehabt, seine Ideen zu verwirklichen und etwas vollkommen Neues aufzubauen. Dass er wohl auf ewig mit dem Beamen in Verbindung gebracht wird, störte ihn irgendwann nicht mehr. Immerhin habe ihm das, erzählt er gern augenzwinkernd, damals in den US-Nachrichten die zweite Meldung nach der Monica-Lewinsky-Affäre eingebracht.

Zeilinger würdigte am Dienstag auch seinen Doktorvater Helmut Rauch als „Pionier in Quantenphysik“, der ihm ermöglicht habe, seine Forschungen in Wien voranzutreiben. Damals sei vieles in dem Feld noch „komplett philosophisch“ gewesen. Zeilinger und seine Mit-Laureaten haben das verändert. Mittlerweile gebe es in dem Feld technologische Anwendungen, aber viele Grundfragen in der Quantenphysik seien weiter unbeantwortet.

Er sehe den Preis auch als „Ermutigung für junge Menschen“, sagte Zeilinger, und riet ihnen: „Denkt nicht zu viel an künftige Anwendungen.“ Ohne die vielen Mitarbeiter hätte man den Weg in Richtung Anwendung nicht beschreiten können. Was man in den nächsten 20 Jahren sowohl im Feld der Grundlagen der Quantenphysik und als auch bezüglich Anwendungen sehen wird, sei „absolut offen“, sagte Zeilinger, der am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, zusammen mit Aspect und Clauser in Stockholm den Preis entgegennehmen wird. Die Auszeichnung ist heuer so wie im Vorjahr mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert.

Bislang 218 Preisträger:innen

Seit der ersten Vergabe im Jahr 1901 haben bislang vier Forscherinnen und 214 Forscher den Physik-Nobelpreis erhalten – einer davon, der US-Amerikaner John Bardeen, sogar zweimal.

Im vergangenen Jahr hatten die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises der Hamburger Meteorologe Klaus Hasselmann und der in Japan geborenen US-Amerikaner Syukuro Manabe erhalten. Beide haben eine solide physikalische Grundlage für unser Wissen über den Klimawandel geschaffen. Die andere Hälfte ging an den Italiener Giorgio Parisi für seine Arbeit zum Verstehen komplexer Systeme.

Medizin am Montag, Physik am Dienstag, Chemie am Mittwoch

Am Montag war der Nobelpreis für Medizin und Physiologie dem in Leipzig arbeitenden schwedischen Forscher Svante Pääbo zugesprochen worden - für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Er sequenzierte unter anderem als erster Wissenschaftler das Neandertaler-Genom.

Am Mittwoch werden die Träger des Chemie-Nobelpreises verkündet. Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben für den Literatur- und den Friedens-Nobelpreis. Der Reigen endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten Wirtschafts-Nobelpreis. (TT.com, APA, dpa)