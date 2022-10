„The Woman King“: Kampf um Freiheit im Großformat

Innsbruck – Ein Film über afrikanische Kriegerinnen im 19. Jahrhundert klingt nicht nach Stoff für einen großen Hollywood-Film. Doch genau darum geht es in Gina Prince-Bythewoods „The Woman King“. Vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar, haben sich die Zeiten nach der Black-Lives-Matter-Bewegung und dem globalen Erfolg von „Black Panther“ gewandelt. Wo der Marvel-Film noch auf die amerikanische Imagination afrikanischer Mythologie setzt, wagt „The Woman King“ den historisch-ernsten Blick in die alte Welt des Kontinents um 1823. Und der hat es in sich.