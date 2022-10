Vom Winterurlaub und Skifahren bis zum Präsidenten: Das war „Tirol Live“

Tirols Tourismus steuert nach der Pandemie erneut auf eine schwierige Saison zu. Die hohen Energiepreise sind kaum bis gar nicht kalkulierbar. Dazu kommt die große Frage, ob Skifahren in Anbetracht des Aufrufs zum Energiesparen noch als statthaft empfunden wird.

Wie sich Tirol auf den Märkten positioniert und was diese Gemengelage für die Preise an der Liftkasse bedeutet, war Thema bei „Tirol Live“. Es diskutierten dazu die Geschäftsführerin der Tirol Werbung Karin Seiler und der Geschäftsführer der Kühtaier Bergbahnen Philip Haslwanter.

📽️ Video | Karin Seiler und Philip Haslwanter in „Tirol Live”

Am Sonntag stehen so viele Kandidaten wie noch nie auf dem Stimmzettel zur Bundespräsidentenwahl. Politikberater und Autor Thomas Hofer analysierte den bisherigen Wahlkampf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen braucht 50 Prozent und eine Stimme, damit er nicht in die Stichwahl muss.