Pflege für Menschen mit Demenz: Mitgefühl ist die beste Medizin

Die Krankenschwester May Bjerre Eiby war unzufrieden mit der Arbeit im dänischen Gesundheitssystem und den Bedingungen im Pflegesektor. Nachdem ihr Vater an Demenz erkrankte und in einem Pflegeheim starb, gründete die Dänin selbst eine Betreuungseinrichtung, die heute als Vorzeigemodell gilt. Anlässlich des Welt-Alzheimertages Ende September stellte Eiby ihr Konzept in Innsbruck an den Tirol Kliniken vor.