LKH Hall bekämpft Gebärmuttersenkung mit körpereigenem Gewebe

Hall in Tirol – Im Landeskrankenhaus Hall in Tirol wird an der Gynäkologie die Gebärmuttersenkung statt mit einem künstlichen Netz mit einer Sehne aus dem Oberschenkel behandelt. Die Operationsmethode ist laut tirol kliniken eine „österreichweit einzigartige Methode", mehr als zehn Patientinnen wurde bereits die 25 Zentimeter lange Sehne eingesetzt. Nachdem es sich dabei um Eigengewebe handelt, wolle der Körper es nicht abstoßen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.