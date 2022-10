US-Schauspielerin Hilary Swank erwartet Zwillinge

© Armando Gallo via www.imago-images.de

New York – Die US-Schauspielerin Hilary Swank (48) erwartet Zwillinge. "Ich werde Mutter – und nicht nur von einem Kind, sondern von zwei", sagte Swank am Mittwoch in der US-Fernsehsendung "Good Morning America". "Ich kann es nicht glauben." Weitere Details verriet die zweifache Oscarpreisträgerin zunächst nicht.