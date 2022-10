Von Kräften verlassener Kletterer in Walchsee von Bergrettung geborgen

Walchsee – Im Klettersteig „Direttissima“ in Walchsee ging einem 55-jährigen Freizeitsportler am Mittwoch etwa 30 Meter unter dem Ausstieg die Kraft aus. Der Mann schrie in der Wand hängend um Hilfe. Eine vorbeifahrende Radfahrerin wurde auf den Kletterer aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang.