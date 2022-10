„Liebe, D-Mark und Tod“: Almanya und die Deutschmark

Cem Kaya erzählt in seiner neuen Doku „As˛k, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ von diesem Leben fernab der alten Heimat – und zwar sehr unterhaltsam anhand der Pop-Musik. Die Reise geht dabei von den wehmütigen „Gurbetçi“-Heimwehliedern der „Nachtigall von Köln“ Yüksel Özkasap über die sarkastisch-witzigen Protestsongs von Cem Karacas Die Kanaken bis hinauf zum psychedelischen Derdiyoklar und dem wütenden Rap der Neunziger. Und immer wieder spiegelt sich dabei der Alltagsrassismus der deutschen Wirtschafts-Gastgeber in der Populär-Musik. So genannte Gastarbeiter-Labels bringen extrem erfolgreiche Platten und Kassetten heraus, die die Arbeitenden aus ihrem Alltag holen sollen oder in teils mehrsprachigen Liedern wie „Mein Freund, der Deutsche“ ihre Realitäten thematisieren mit „Melodien und Texten über Aufbruch und Abenteuerlust, aber auch über die krude, fremde Arbeitswelt und Abweisungen durch die Gastgeber, Entwurzelung und Sehnsucht nach der imaginierten Heimat“. Die Musik dieser neuen Stars wird dann sogar in die Dörfer der Türkei re-exportiert.