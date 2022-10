Trotz schwerer Aufgaben: Sturm und Austria machen sich Hoffnungen

Sturm-Trainer Christian Ilzer hat für Alexander Prass die letzten Anweisungen vor dem Duell gegen Lazio. © ERWIN SCHERIAU

Graz – Vor der anstehenden Mammutaufgabe in der Europa League gegen Lazio Rom zollte Fußball-Vizemeister Sturm Graz den Italienern größten Respekt. „Lazio ist eine große Nummer. Sie sind in allen Mannschaftsteilen mit Stars gespickt“, sagte Sturms Trainer Christian Ilzer vor dem heutigen richtungweisenden Duell gegen den italienischen Spitzenclub.

„Wir werden ihnen mit unserem Stil, der uns auszeichnet, begegnen“, kündigte Ilzer an und meinte damit Pressingfußball mit hoher Intensität. Generell ist Sturm in den vergangenen Wochen gut drauf, in den jüngsten acht Pflichtspielen gab es für die Ilzer-Elf sechs Siege und nur eine Niederlage. Diese war heftig: ein 0:6 bei Feyenoord Rotterdam. Jörg Siebenhandl gab sich jedenfalls kämpferisch: „Nichts ist unmöglich. Wir haben nichts zu verlieren.“

Valencia – Eine ins Hintertreffen geratene Austria muss sich in der Conference League der härtesten bisherigen Aufgabe stellen. Bei Villarreal sind die Chancen der Wiener auf eine Überraschung überschaubar. Mutig wolle man auftreten und „auch guten Fußball spielen“, wie Kapitän Lukas Mühl vor dem heutigen Spiel in Valencia betonte. Dafür muss eine Steigerung her.

„Wir brauchen nicht über den Favoriten und den Außenseiter zu reden. Trotzdem wollen wir in beiden Spielen gegen Villarreal was mitnehmen. Mit einer sehr konzentrierten Leistung ist das auch möglich“, sagte Manfred Schmid bei der Ankunft bei spätsommerlichen Temperaturen in Valencia. Am Donnerstag in einer Woche gastiert Villarreal in Wien. Im Estadi Ciudad der Hafenstadt wird gespielt, da Villarreals Heimstadion einem Umbau unterzogen wird. (APA, w.m.)

