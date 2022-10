Flirts und Promi-Drama auf der Alm: „Forsthaus Rampensau" startet heute auf ATV

Auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten hat sich ATV von Klatschmagazinen inspirieren lassen und bei verschiedensten Reality-Formaten gewildert: Um den Titel „Rampensau 2022" wetteifern etwa Luis aus dem ATV-Format „Tinderreisen", Promi-Friseur Josef Winkler und Peter Rapps Tochter Rebecca. C-Promis in Dirndl und Lederhosen, im Van-Gogh-Kleid und mit Diadem oder in pastellfarbener Sportmode werden da an Kuhalmen vorbei zum Forsthaus auf 1300 Metern Seehöhe chauffiert, wo sie sich in den nächsten Folgen in sportlichen Wissens- und Geschicklichkeitsspielen messen sollen. Ausgestattet ist die Hütte mit 30 Kameras, die rund um die Uhr auf die Bewohner gerichtet sind.

Challenges müssen sich die neun Paare in der ersten Folge noch nicht stellen, und auch nach Hause gehen muss niemand. Das Kennenlernen der Neo-Hüttenbewohner bietet allerdings Ausblick auf das, was zwischenmenschlich unweigerlich folgen wird: Sticheleien, Drama, Nacktheit und Flirts – schließlich hofft Tara, ein paar „cute Boys" im Forsthaus anzutreffen. Aber auch in die Tiefe soll es gehen: Kerstin erzählt von Gewalt in einer früheren Beziehung, Bambis Ehemann Senad gibt Einblicke in die für ihn schwierige Zeit, in der seine Frau an der Seite von Richard Lugner auftrat und er sie im Hintergrund begleitete: „Für mich war das verheerend." (APA)