Messen, Märkte, Freudenfeuer: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die Innsbrucker Herbstmesse und die Haiminger Markttage laden zum Schlendern und Schlemmen ein. Steilst bergab und bergauf geht's beim Descent Race+ auf der Streif. Was auf die Ohren gibt's u.a. von Low Potion (Gänsehaut inklusive) und Ö3-Scherzkeks Gernot Kulis, der ein Best-Of-„Callboy“ im Gepäck hat. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

🏺 ➤ Kunsthandwerksmarkt in Innsbruck: Wer auf der Suche nach Geschenken ist oder sich einfach selbst etwas Schönes gönnen will – beim Kunsthandwerksmarkt in der Markthalle ist wohl für alle was dabei. Künstlerinnen und Designer bieten ein vielfältiges Angebot an Schmuck, Mode, Genähtem, Gefilztem, Praktischem und Außergewöhnlichem. Der Markt findet von 14 bis 18 Uhr statt.