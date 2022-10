Wechsel an Spitze der Pädagogischen Hochschule in Tirol

Innsbruck – Die Pädagogische Hochschule Tirol (PHT), die größte pädagogische Hochschule Westösterreichs, hat mit Oktober eine neue Führung bekommen. Mit Rektorin Regine Mathies leite erstmals eine Frau die Ägiden der PHT, wurde in einer Aussendung am Donnerstag betont. Mathies wurde bereits im Juni offiziell angelobt. Ihre Funktionsperiode dauert fünf Jahre. Ebenfalls am 1. Oktober nahm Margit Raich ihre Arbeit als neue Vizerektorin für Studienangelegenheiten auf.