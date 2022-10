Rauferei vor Lokal in Mayrhofen: 27-Jähriger verletzt

Polizei und Rettung musste wegen eines Streits in Mayrhofen ausrücken.

Mayrhofen – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend zwischen zwei Polen (35 und 27) vor einem Lokal in Mayrhofen. Dabei wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Als die Polizei den Vorfall aufnehmen wollte, reagierten die beiden Männer so aggressiv, dass sie festgenommen werden mussten.