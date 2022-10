„Es gibt keine minderwertige Wahrheit“: Literaturnobelpreis an Annie Ernaux

„Ernaux glaubt an die befreiende Kraft des Schreibens. Ihr Werk ist kompromisslos und in klarer Sprache verfasst.“ ( Anders Olsson , Schwedische Akademie)

Unpolitisch ist die Entscheidung für Annie Ernaux deshalb allerdings nicht. Ernaux ist keine großspurige Welterklärerin, keine Zeitdiagnostikerin oder Prophetin. Aber sie ist eine eminent politische Schriftstellerin. Ihre Werke sind entschieden autobiografisch. Bisweilen gilt sie als Wegbereiterin der Autofiktion. Aber das trifft es nicht ganz. Nicht Selbsterfindung, sondern ungeschönte Selbstfindung beschäftigt sie. Ernaux schreibt sich nicht in ihre Texte ein, sondern sie setzt sich ohne Scheu mit dem, was sie erlebt hat, und mit dem Erinnern als bisweilen schmerzhafte Tätigkeit auseinander. In ihren Büchern lässt sich der Weg nachvollziehen, den sie zurückgelegt hat: vom Kind aus der katholischen Arbeiterschicht zur urbanen Akademikerin, von der Akademikerin zur Schriftstellerin.

Trotzdem sind „Die Jahre“ oder „Eine Frau“ nie Nabelschau. „Dies ist keine Biografie und natürlich auch kein Roman, eher etwas zwischen Literatur, Soziologie und Geschichtsschreibung“, heißt es etwa in Letzterem. Leben, Erleben und Überleben ist bei Annie Ernaux nie nebliger Existenzialismus, sondern ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren: Herkunft, Klasse, Prägung, davon beeinflussten Taten, Hoffnungen und Ängsten – das alles will mitgedacht werden, wenn man Wirklichkeit erzählen will. Trotzdem wird nicht alles ausformuliert. Schreiben, schreibt sie in „Der Platz“ – das Buch erzählt vom Leben und Sterben ihres Vaters – heiße, „ans Licht holen, was ich an der Schwelle zur gebildeten, bürgerlichen Welt zurücklassen musste“.