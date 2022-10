EU-Gipfel berät über Gaspreisdeckel gegen hohe Energiepreise

Der nordmazedonische Premier, Dimitar Kovacevski (li.) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beim informellen Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Prag.

Prag – Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sind am Freitag in Prag zu einem informellen Gipfel zusammengekommen, um Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu diskutieren. Strittig ist weiterhin, wo der Preis geregelt werden soll. 15 EU-Staaten hatten zuletzt gefordert, den Gaspreis sowohl am europäischen Großhandel zu deckeln als auch den Preis für Importe. Vor allem Österreich ist aus Angst um die Versorgungssicherheit skeptisch.