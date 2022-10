Mit Goldmünzen im Auto: Polizei stoppte Osttirolerin vor Übergabe an Betrüger

Steinfeld, Lienz – Eine 78 Jahre alte Pensionistin aus Osttirol hat am Donnerstag großes Glück gehabt, dass sie von der Polizei beim Telefonieren während der Autofahrt erwischt wurde. Sie war nämlich Opfer eines Betrugsversuchs. Mit Goldmünzen im Wert von weit mehr als 100.000 Euro fuhr die Frau durch Kärnten in Richtung Bischofshofen, um dort eine Kaution für ihre Tochter zu hinterlegen. Diese habe einen tödlichen Unfall verursacht, ließen sie die Täter glauben.

Ein vermeintlicher Kriminalbeamter hatte die 78-Jährige angerufen und ihr die Geschichte vom Verkehrsunfall vorgelogen. Die Pensionistin müsse nun mehrere Zehntausend Euro Kaution in Bischofshofen hinterlegen, sonst müsse die Tochter in Haft bleiben. Weil sie so viel Bargeld nicht zuhause hatte, musste die Frau ihre Goldbestände zusammenpacken und damit losfahren. Im Auto hielten die Täter telefonisch Kontakt zu ihrem Opfer, die Frau durfte nicht auflegen.