Kufstein Towers sind mit Riesen-Schritten auf das Play-off aus

Kufstein – Mit Visionen, Begeisterung und einer bis zu 2000 Zuschauer fassenden Halle ausgestattet ist der Weg bei den Pirlo Kufstein Towers einer, der steil nach oben zeigt. „Wir wollen in die Play-offs der besten acht, danach ist viel möglich“, sagt Michael Pilger, Obmann jenes Tiroler Basketball-Vereins, der nach dem Premieren-Jahr in der zweiten Bundesliga Großes folgen lassen will.