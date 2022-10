Toter Bub in St. Johann: Vater mit Flasche attackiert, Polizei veröffentlichte Foto

Eine solche Flasche soll der Täter bei sich gehabt haben. © Polizei, zeitungsfoto.at

St. Johann in Tirol – Die Polizei fahndet weiter nach jenem Unbekannten, der Ende August in St. Johann mit einem brutalen Übergriff auf einen Familienvater eine Tragödie ausgelöst hat. Der 37-Jährige wurde bei dem Angriff von hinten niedergeschlagen, sein sechsjähriger Sohn ertrank wenig später in der Kitzbüheler Ache.

Am Freitag teilten die Ermittler in einer Aussendung mit, dass am Tatort eine Flasche gefunden wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich um das Tatobjekt handeln. Der Unbekannte soll dem 37-Jährigen damit gezielt auf den Kopf und ihn so bewusstlos geschlagen haben.

Zeugen, die jemanden mit einer solchen Flasche gesehen haben, sollen sich beim Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 melden.

Rückblick: Der 37-jährige Vater war mit seinem in einem Kinderwagen befindlichen Sohn an einem Sonntag Ende August um 4 Uhr auf einer Promenade in St. Johann neben der Ache spazieren, als es zu der Tat kam. Dass der Mann um diese Zeit mit dem Buben unterwegs war, war laut LKA ein „ganz übliches Verhalten" und nichts Ungewöhnliches. Der Mann habe angegeben, dass er dies öfters gemacht habe, um sein geistig beeinträchtigtes Kind zu beruhigen.

Im Bereich des Hauptschulsteges näherte sich plötzlich ein Unbekannter von hinten und versetzte dem 37-Jährigen einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf. Der Familienvater blieb bewusstlos liegen. Daraufhin dürfte der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon seines Opfers an sich genommen haben. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Das Handy und die Geldtasche wurden später in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden.