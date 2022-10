Fünfjähriger bei Explosion und Brand in Spanien getötet

Madrid – Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Spanien ist ein Fünfjähriger ums Leben gekommen. Der Bub sei bei dem Unfall am Donnerstagabend im Madrider Vorort Alcorcón an einer Rauchgasvergiftung gestorben, berichteten der Fernseh-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die Behörden. Die Mutter (30) und der neun Monate alte Bruder des Todesopfers seien schwer verletzt worden und wurden am Freitag im Krankenhaus behandelt.