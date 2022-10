Der „König von Mallorca“ dankte am Wilden Kaiser ab

Ellmau – Vor mehr als 30 Jahren sang Jürgen Drews das Lied „Irgendwann, irgendwo, irgendwie ist es vorbei“. Jetzt weiß man es genauer. Seit Donnerstagabend ist die Bühnenkarriere der Schlagerlegende vorbei, es war aber nicht irgendwo, sondern in Ellmau. Und sein Abschied von der Live-Bühne war garantiert nicht irgendwie.

Tausende Fans würdigten beim Musikherbst-Festival am Wilden Kaiser den „König von Mallorca“ ein letztes Mal und gemeinsam sang man Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“. Der 77-jährige Drews zeigte sich gerührt: „Es ist für mein was ganz Besonderes mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen.“